Сотрудникам ФСБ рассказал о его местонахождение фигурант уголовного дела - активный участник организованного преступного сообщества «Законовские». Именно этой группировке принадлежали боеприпасы, которые нашли и изъяли из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов. Это случилось накануне, 31 мая. Вот список обнаруженного:

- два автомата Калашникова, калибр 5,45 мм и 7,62 мм, три магазина к ним;

- пистолет – пулемет «Скорпион», калибр 7,62 мм и два магазина к нему;

- два пистолета – пулемета К6-92 «Волк», калибр 9 мм;

- карабин «Вепрь», калибр 7,62 мм;

- карабин «Сайга МК», калибр 7,62 мм;

- два пистолета ПМ и один глушитель к ним;

- револьвер, калибр 9 мм и 5 патронов к нему;

- пистолет ИЖ – 78, калибр 9 мм, переделанный в боевой, с магазином и

3 патронами к нему;

- пистолет «Байкал», калибр 9 мм и магазин к нему;

- две тротиловые шашки по 200 грамм;

- сорок электродетонаторов военного назначения ЭДП;

- ручная граната «РГД-5» и запал УЗРГН-2 к ней;

- две дымовые шашки черного дыма;

- 285 патронов калибра 5,45 мм, 9 мм и 7,62 мм.

«Схрон» фигурант уголовного дела готовил совместно с лидером ОПС «Законовские» Рыжовым А.А. (умер в 2016 году). В настоящее время проводится исследование изъятых предметов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.222 УК России.

Фото: ФСБ Самарской области