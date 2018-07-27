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Специалисты наткнулись на него во время обследования участка местности, прилегающего к животноводческой ферме в поселке Нур Волжского района. Как сообщили в пресс-службе ФСБ региона, находку составили штатные артиллерийские боеприпасы различных калибров (от 30 до 152 мм), всего 511 штук.
В связи с тем, что имелась реальная угроза их самоподрыва, саперы 15 мотострелковой бригады миротворческих сил вывезли опасный груз на безопасное от населенного пункта расстояние и уничтожили с применением накладных зарядов.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельств появления снарядов на этом участке, выявляют лиц, причастных к незаконному приобретению, перевозке и хранению боеприпасов.
ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 27 ИЮЛЯ С 12 ДО 13 ЧАСОВ
Фото: ФСБ
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