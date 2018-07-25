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Мероприятие проходит ежегодно в селе Ширяево, и нынешнее станет уже 12-м по счету. Праздник народных традиций посвящен «бещевской» вишне – вишне, которая растет только на известняковой почве у подножья Жигулевских гор.
На фестивальной поляне будут работать площадки различной тематики: ремесленный городок, ярмарка сувенирной продукции, представления народных забав и состязания по старинным народным боевым искусствам, выступления творческих коллективов Самарской области. Пройдет конкурс костюмов «Вишневый сад», в котором смогут принять участие и дети, и взрослые.
А кульминацией праздника станет конкурс вишневых пирогов от любителей и профессионалов с народным голосованием и последующей дегустацией. Фестиваль «Жигулевская вишня» будет ждать гостей 11 августа.
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Фото: Вконтакте
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