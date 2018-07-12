Авария произошла накануне недалеко от Большой Глушицы. Как сообщает группа «ДТП163 Самара». Сидевший за рулем мужчина превысил скорость, потерял управление и съехал в кювет.

Он получил травмы, не совместимые с жизнью, два его пассажира с ранениями доставлены в больницу. В обстоятельствах этой аварии разбираются сотрудники полиции.