Это случилось накануне поздно вечером в Сызрани. Задымление в одной из квартир обнаружили соседи. Прибывшие на место огнеборцы попытались достучаться до хозяев жилища, но так и не получили ответа.

После того, как они вскрыли входную дверь, обнаружилось, что в квартире горели личные вещи. Площадь пожара была минимальна, однако и этого хватило для трагедии - на месте был обнаружен неопознанный труп мужчины и пенсионерка в тяжелом состоянии, которая была госпитализирована.

Как сообщает издание "Маленькая Сызрань", пожарные полностью ликвидировали возгорание. Точные причины смерти мужчины не называются. Известно, что владельцы квартиры вели асоциальный образ жизни.