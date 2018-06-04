Это случилось накануне поздно вечером в Сызрани. Задымление в одной из квартир обнаружили соседи. Прибывшие на место огнеборцы попытались достучаться до хозяев жилища, но так и не получили ответа.
После того, как они вскрыли входную дверь, обнаружилось, что в квартире горели личные вещи. Площадь пожара была минимальна, однако и этого хватило для трагедии - на месте был обнаружен неопознанный труп мужчины и пенсионерка в тяжелом состоянии, которая была госпитализирована.
Как сообщает издание "Маленькая Сызрань", пожарные полностью ликвидировали возгорание. Точные причины смерти мужчины не называются. Известно, что владельцы квартиры вели асоциальный образ жизни.
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