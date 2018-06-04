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04 июня 2018
08:16:42

В Самарской области на пожаре погиб мужчина

Это случилось накануне поздно вечером  в Сызрани. Задымление в одной из квартир обнаружили соседи. Прибывшие на место огнеборцы попытались достучаться до хозяев жилища, но так и не получили ответа.

После того, как они вскрыли входную дверь, обнаружилось, что в квартире горели личные вещи. Площадь пожара была минимальна, однако и этого хватило для трагедии - на месте был обнаружен неопознанный труп мужчины и пенсионерка в тяжелом состоянии, которая была госпитализирована.

Как сообщает издание "Маленькая Сызрань",  пожарные полностью ликвидировали возгорание. Точные причины смерти мужчины не называются. Известно, что владельцы квартиры вели асоциальный образ жизни.




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