18+
Водитель скрылся. ДТП случилось под Сызранью в поселке Балашейка в минувшие выходные. Как сообщает группа «Спасение 24…», пострадавшая – 35-летняя женщина.
Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом: «сотрясение головного мозга». Байкера, уехавшего с места аварии, объявили в розыск.
Сотрудники сызранской полиции надеются на помощь очевидцев.
Она станет частью реализации социально значимого проекта: «Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти»
Мужчина вызвал подозрения активистов, когда ехал по Южному шоссе (видео)
В 2017 году на Крымском побережье члены клуба обследовали обломки неизвестного парохода
Масштабный проект планируют реализовать на 879-м км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе
{олодное водоснабжение будет отсутствовать 31 июля и 1 августа
Водитель погиб.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев