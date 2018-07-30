18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
30 июля 2018
11:37:05

В Самарской области мотоцикл наехал на молодую женщину, загоравшую на берегу

Водитель скрылся. ДТП случилось под Сызранью в поселке Балашейка  в минувшие выходные. Как сообщает группа «Спасение 24…», пострадавшая – 35-летняя женщина.

Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом: «сотрясение головного мозга». Байкера, уехавшего с места аварии, объявили в розыск.

Сотрудники сызранской полиции надеются на помощь очевидцев.




Последние новости Тольятти

30 июля
11:32
В Тольятти появится архитектурно-ландшафтная композиция «Звёзды космоса»

Она станет частью реализации социально значимого проекта: «Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти»

30 июля
10:30
«Ночной патруль Тольятти» помог полиции задержать неадекватного водителя

Мужчина вызвал подозрения активистов, когда ехал по Южному шоссе (видео)

30 июля
10:16
Тольяттинский военно-патриотический клуб «ЭПРОН» отправился в очередную экспедицию

В 2017 году на Крымском побережье члены клуба обследовали обломки неизвестного парохода

30 июля
10:07
Тольяттинцев приглашают на первый фестиваль «Доступный мотокросс»

Масштабный проект планируют реализовать на 879-м км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе

30 июля
9:40
Тольяттинский Портпоселок на пару дней оставят без воды

{олодное водоснабжение будет отсутствовать 31 июля и 1 августа

30 июля
9:10
В Самарской области автомобиль врезался в дерево и вспыхнул

Водитель погиб.

30 июля
8:51
В России до 2020 года продлили программу льготного автокредитования

 Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+