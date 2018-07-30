Водитель скрылся. ДТП случилось под Сызранью в поселке Балашейка в минувшие выходные. Как сообщает группа «Спасение 24…», пострадавшая – 35-летняя женщина.

Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом: «сотрясение головного мозга». Байкера, уехавшего с места аварии, объявили в розыск.

Сотрудники сызранской полиции надеются на помощь очевидцев.