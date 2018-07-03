ЧП произошло недалеко от поселка Нагорный: 56-летний мужчина работал в поле у трассы «Самара-Волгоград», когда прогремел взрыв.
Как сообщает ВолгаНьюс, скорее всего бензокосилка пострадавшего задела артиллерийский снаряд калибра 23 мм., лежавший в траве. Из-за детонации боеприпаса электроинструмент разлетелся на куски, а его осколки поразили ногу пострадавшего. Мужчину доставили в больницу.
По факту случившегося ведется проверка, силовики не спешат делать предположения относительно того, откуда в поле взялся боеприпас.
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