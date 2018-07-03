ЧП произошло недалеко от поселка Нагорный: 56-летний мужчина работал в поле у трассы «Самара-Волгоград», когда прогремел взрыв.

Как сообщает ВолгаНьюс , скорее всего бензокосилка пострадавшего задела артиллерийский снаряд калибра 23 мм., лежавший в траве. Из-за детонации боеприпаса электроинструмент разлетелся на куски, а его осколки поразили ногу пострадавшего. Мужчину доставили в больницу.

По факту случившегося ведется проверка, силовики не спешат делать предположения относительно того, откуда в поле взялся боеприпас.