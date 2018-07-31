ДТП с участием автомобиля Renault Logan произошло сегодня ночью под Чапаевском, сообщает группа «Спасение 24…». По предварительным данным, водитель, не справившийся с управлением, находился в алкогольном опьянении.

В салоне нашли початые бутылки коньяка. При этом ни сидевший за рулем мужчина, ни его пассажирка серьезно не пострадали. Сотрудники ГИБДД по факту этой аварии проводят проверку.

Фото: «Спасение 24…»