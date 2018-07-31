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ДТП с участием автомобиля Renault Logan произошло сегодня ночью под Чапаевском, сообщает группа «Спасение 24…». По предварительным данным, водитель, не справившийся с управлением, находился в алкогольном опьянении.
В салоне нашли початые бутылки коньяка. При этом ни сидевший за рулем мужчина, ни его пассажирка серьезно не пострадали. Сотрудники ГИБДД по факту этой аварии проводят проверку.
Фото: «Спасение 24…»
Она пройдет 2 августа в 10.00 в актовом зале администрации (
С середины апреля по июнь этого года он совершил 9 таких преступлений
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Об этом заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович
Скульптурная композиция появится на набережной и будет посвящена хиту ВИА «Синяя птица»