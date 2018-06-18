ДТП произошло накануне на трассе «Самара - Уфа». Как сообщает группа «Спасение 24», участниками аварии стали «Приора», внедорожник «Ленд Ровер» и фура «Скания».

После удара джип съехал в кювет, грузовик опрокинулся на бок, а вазовская машина получила внушительные вмятины. По предварительным данным, один из водителей с травмами был госпитализирован.

По факту аварии сотрудники полиции сейчас проводят проверку.

Фото: группа "Спасение 24..."