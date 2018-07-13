В России ее собираются внедрять со следующего года. В регионе сформирован пакет документов, которые необходимы для выбора регионального оператора, планируется построить три экотехнопарка и полигоны для сортировки и переработки мусора, которые позволят уже к 2022 году утилизировать 100% коммунальных отходов.

Сегодня в Самарской области ежегодно утилизируется 1 млн 800 тысяч тонн мусора ежегодно. При таких темпах действующие полигоны уже через три года исчерпают свой ресурс. Глава губернии Дмитрий Азаров призвал глав муниципалитетов активнее подключаться к разработке подходов и инструментариев в сфере переработки ТКО. Он отметил, что приход регоператора не решит всех проблем, этот вопрос останется в ведении и обязанностях муниципалитетов.

«Необходимо работать с населением, объяснять, что и как будет происходить. Объяснять, чем отличается свалка от полигона. Когда мы ставим вопросы о строительстве современных полигонов, которые не наносят ущерб экологии, у нас появляются возмущения. Это значит, что глава поселения, района, города не дорабатывает, не объясняет позицию. По-другому я к этому относиться не буду, будьте уверены», – закрывая совещание, сказал Дмитрий Азаров.