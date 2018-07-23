Это произошло в минувшую субботу на перегоне №7 между станциями Задельная и Мастрюково. 20-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей, машинист подавал звуковой сигнал, но мужчина не реагировал и в результате был сбит. Пострадавшего доставили в больницу.

Сейчас он находится в реанимации без сознания с черепно-мозговой травмой и ушибами внутренних органов. Как сообщили Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре, по факту случившегося ведется проверка.