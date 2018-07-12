Об этом сообщают следственные органы Сызрани. Пожар в частном доме, где проживала семья с двумя малолетними детьми, вспыхнул 8 января 2018 года. Родители и 8-летний сын успели выбежать на улицу, а полуторагодовалый ребенок остался и погиб.

Как отмечают в СУ СКР губернии, это случилось из-за того, что мать малыша не позаботилась о его спасении. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.