Водитель погиб. ДТП произошло накануне в Сергиевском районе. По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, машина слетела с дороги в кювет, врезалась в дерево, после чего загорелась.

Сидевший за рулем мужчина скончался на месте. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить его личность, сообщает паблик "Самара", по факту аварии проводится проверка.

Фото: группа "Самара" Вконтакте