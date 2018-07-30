18+
Водитель погиб. ДТП произошло накануне в Сергиевском районе. По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, машина слетела с дороги в кювет, врезалась в дерево, после чего загорелась.
Сидевший за рулем мужчина скончался на месте. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить его личность, сообщает паблик "Самара", по факту аварии проводится проверка.
Фото: группа "Самара" Вконтакте
Она станет частью реализации социально значимого проекта: «Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти»
Мужчина вызвал подозрения активистов, когда ехал по Южному шоссе (видео)
В 2017 году на Крымском побережье члены клуба обследовали обломки неизвестного парохода
Масштабный проект планируют реализовать на 879-м км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе
{олодное водоснабжение будет отсутствовать 31 июля и 1 августа
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев