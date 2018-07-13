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13 июля 2018
07:59:06

Тольяттинцам предлагают взять пример с японских болельщиков

Как известно, на чемпионате мира по футболу в России они прославились тем, что убрали после себя весь мусор на трибунах стадионов.

Волонтеры команды «Вторсырье на благотворительность» из Самары и Тольятти предлагают жителям объединиться и убрать после себя поляну, где будет проходить легендарный Грушинский фестиваль. Молодые люди приглашают всех неравнодушных граждан помочь им 9 - 12 августа очистить от мусора Мастрюковские озера. А с 31 августа по 2 сентября потрудиться на Метафесте.

Принять участие в акции может каждый. Любой, даже самый маленький вклад, пойдет на пользу экологии Самарской области. Не секрет, что любое массовое мероприятие - это не только праздник и веселье, но и масса отходов. Даже если собрать этот мусор и отвезти на свалку, там он будет долгие годы лежать и медленно разлагаться, и без того ухудшая, экологическую обстановку в регионе. Собрав некоторые виды отходов отдельно, можно их переработать, превратив во что-то полезное.

Команда "Вторсырье на благотворительность" на добровольной основе будет заниматься раздельным сбором мусора. На поляне будут установлены баки для сбора пластика, стекла, металла. Волонтеры будут дежурить у баков, объяснять и помогать гостям в сортировке, обходить лагеря и раздавать мешки под раздельный сбор. 

Присоединяйтесь к дружной и веселой команде, делающий мир чище! Для участия в этой акции надо заполнить небольшую анкету. Найти ее можно в социальной сети "Вконтакте"

 Всем волонтерам предоставляется бесплатный вход на фестиваль и питание.

 




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