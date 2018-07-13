18+
Сегодня на площади им. Куйбышева состоится церемония подведения итогов волонтерской программы Чемпионата мира по футболу. В мероприятии примут участие порядка 2000 человек.
В торжественной обстановке с участием почетных гостей состоится награждение активных волонтеров, координаторов функциональных направлений деятельности, а также участников проектов-финалистов Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ».
В программе флешмобы и творческие выступления коллективов города. Начало мероприятия в 17.30.
Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 | Самара
Завтра вечером в центре областной столицы воцарится атмосфера шумного праздника и веселья.
В России вступают в силу изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции».
Машина «догнала» большегруз
Над Русской равниной зависла так называемая «барическая седловина»
Индивидуальный предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ТГУ и Поволжский государственный университет сервиса
Несчастный случай произошел с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда.