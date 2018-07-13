Сегодня на площади им. Куйбышева состоится церемония подведения итогов волонтерской программы Чемпионата мира по футболу. В мероприятии примут участие порядка 2000 человек.

В торжественной обстановке с участием почетных гостей состоится награждение активных волонтеров, координаторов функциональных направлений деятельности, а также участников проектов-финалистов Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ».

В программе флешмобы и творческие выступления коллективов города. Начало мероприятия в 17.30.

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 | Самара