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27 июня 2018
11:41:59

В Самаре ждут прибытия около 20 тысяч колумбийских и 250 сенегальских болельщиков

Об этом рассказали в администрации областного центра. Они едут на матч своих сборных, который пройдет завтра на «Космос Арене» и начнется в 18.00. На самолетах прилетит почти 11 тысяч колумбийцев, еще 6,5 тысяч прибудут поездами, остальные - на автобусах.

Фото: Твиттер




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