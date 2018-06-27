Об этом рассказали в администрации областного центра. Они едут на матч своих сборных, который пройдет завтра на «Космос Арене» и начнется в 18.00. На самолетах прилетит почти 11 тысяч колумбийцев, еще 6,5 тысяч прибудут поездами, остальные - на автобусах.

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