Об этом рассказали в администрации областного центра. Они едут на матч своих сборных, который пройдет завтра на «Космос Арене» и начнется в 18.00. На самолетах прилетит почти 11 тысяч колумбийцев, еще 6,5 тысяч прибудут поездами, остальные - на автобусах.
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