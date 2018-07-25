Об этом сегодня рассказали следственные органы губернии. Как уже сообщала наша радиостанция, тело девочки с признаками удушения и травмой головы было обнаружено 21 июля в Советском районе города. Было возбуждено уголовное дело.

В совершении преступления подозревается 23-летний местный житель, который проживал в соседнем доме. В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания, рассказав, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал тело на заброшенном стадионе. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. Следователи готовятся предъявить ему обвинение.

Расследование обстоятельств смерти девочки продолжается. С целью установления возможных свидетелей и очевидцев были опрошены жильцы домов, работники автостоянок, торговых и общественных организаций в радиусе километра от места происшествия, с 20 камер наружного наблюдения изъяты видеозаписи.