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ДТП произошло накануне поздно вечером на Московском шоссе. Байк, врезавшийся в автомобиль Opel Vectra, загорелся и буквально развалился на части. По предварительным данным, водитель легковушки выезжал на Московское шоссе и не пропустил мотоциклиста.
Удар пришелся на левое переднее крыло машины. На месте ДТП работали все экстренные и оперативные службы, сообщает группа «Спасение 24». Байкер от полученных травм скончался на месте. Прибывшая бригада скорой помощи ничем уже не смогла помочь.
По факту аварии полиция сейчас проводит проверку.
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