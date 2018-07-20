ДТП произошло накануне поздно вечером на Московском шоссе. Байк, врезавшийся в автомобиль Opel Vectra, загорелся и буквально развалился на части. По предварительным данным, водитель легковушки выезжал на Московское шоссе и не пропустил мотоциклиста.

Удар пришелся на левое переднее крыло машины. На месте ДТП работали все экстренные и оперативные службы, сообщает группа «Спасение 24». Байкер от полученных травм скончался на месте. Прибывшая бригада скорой помощи ничем уже не смогла помочь.

По факту аварии полиция сейчас проводит проверку.