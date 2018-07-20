18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
20 июля 2018
09:33:41

В Самаре в страшном столкновении с иномаркой погиб мотоциклист

ДТП произошло накануне поздно вечером на Московском шоссе.  Байк, врезавшийся в автомобиль Opel Vectra, загорелся и буквально развалился на части. По предварительным данным, водитель легковушки выезжал на Московское шоссе и не пропустил мотоциклиста.

Удар пришелся на левое переднее крыло машины. На месте ДТП работали все экстренные и оперативные службы, сообщает группа «Спасение 24». Байкер от полученных травм скончался на месте. Прибывшая бригада скорой помощи ничем уже не смогла помочь.

По факту аварии полиция сейчас проводит проверку.

 




Последние новости Тольятти

20 июля
12:53
Глава Самарской области сегодня в Калининграде

Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Оргкомитета «Россия-2018»

20 июля
12:51
«Т Плюс» упрощает процесс подключения к системе теплоснабжения

Для удобства будущих клиентов Самарского филиала  в компании создан портал

20 июля
11:50
С 28 июля в парке Центрального района стартует социокультурный проект «Яркие выходные Тольятти»

 Более 30 организаций и 260 человек готовят грандиозное открытие

20 июля
11:21
В окрестностях Тольятти проходит рейдовое мероприятие ГИБДД «Прозрачное стекло»

Инспекторы выявляют и пресекают факты эксплуатации автомобильного транспорта с тонированными стеклами

20 июля
10:12
На Куйбышевской железной дороге стартовал проект «Открытка из путешествия»

Он направлен на популяризацию путешествий по железной дороге и развитие внутреннего туризма.

20 июля
10:10
Сотрудники двух тольяттинских автозаводов отправляются в корпоративный отпуск

Сегодня последний рабочий день

20 июля
9:56
Индустриальный парк «Тольяттисинтез» включен в реестр Минпромторга РФ

Это является обязательным условием для предоставления мер государственной поддержки


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+