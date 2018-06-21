Сегодня во дворе особняка Курлиной запустили четырехметровый гелиевый шар, а на днях вдоль основных гостевых и туристических маршрутов ЧМ-2018 в небо взмоют еще 17 аэростатов. Проект представит гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры.

Над 18 зданиями начала ХХ века будут висеть 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объекта. Возле них установлены навигационные стенды с информацией.

Рядом с архитектурными памятниками разместятся шесть творческих площадок с разного рода активностями. Они будут работать накануне и в день матчей на «Самара-Арене». На трех площадках выступят музыкальные коллективы, на остальных - уличные артисты, танцоры и художники.