Он взобрался на перила «Ракитовского» путепровода, явно намереваясь спрыгнуть, сообщили сегодня в облглавке. Проезжающие мимо водители сообщили об этом сотрудникам ДПС.

Дорожные полицейские незамедлительно проследовали в указанное место, подошли к мужчине, и, удерживая его за одежду, вынудили спуститься с ограждения.

Жителя Самары отвезли в ближайший отдел полиции для выяснения причин произошедшего.