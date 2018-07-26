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Он взобрался на перила «Ракитовского» путепровода, явно намереваясь спрыгнуть, сообщили сегодня в облглавке. Проезжающие мимо водители сообщили об этом сотрудникам ДПС.
Дорожные полицейские незамедлительно проследовали в указанное место, подошли к мужчине, и, удерживая его за одежду, вынудили спуститься с ограждения.
Жителя Самары отвезли в ближайший отдел полиции для выяснения причин произошедшего.
По всему Центральному району массово работают «бригады зачистки»
Она направлена на взыскание алиментов с родителей
Ее проведут сотрудники онкологического диспансера из Самары
К 1 июня на эти цели было направлено около двух миллиардов рублей
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все причины
Об этом сообщили в государственной корпорация «Агентство по страхованию вкладов»