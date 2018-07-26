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26 июля 2018
11:26:05

В Самаре сняли с моста 35-летнего мужчину

Он взобрался на перила «Ракитовского» путепровода, явно намереваясь спрыгнуть, сообщили сегодня в облглавке.  Проезжающие мимо водители сообщили об этом сотрудникам ДПС.

Дорожные полицейские незамедлительно проследовали в указанное место, подошли к мужчине, и, удерживая его за одежду, вынудили спуститься с ограждения.

Жителя Самары отвезли в ближайший отдел полиции для выяснения причин произошедшего.

 




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