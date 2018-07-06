Завтра национальная команда сыграет с хорватами в 14 финала Чемпионата мира, а сегодня в областной столице состоится концерт в поддержку подопечных Станислава Черчесова. Он пройдет у подножия склона площади Славы, на территории амфитеатра (Волжский проспект, у «сухих» фонтанов).
В программе примут участие оркестр Культурного центра регионального управления полиции, самарский муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив «Лаборатория музыки».
Со сцены прозвучат музыкальные произведения российской и зарубежной эстрады, в том числе, песни шведского квартета Abba и британской рок-группы The Beatles, а также наша родная «Калинка-малинка» – один из музыкальных символов России. Начало концерта в 19-00, приглашаются все желающие.
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