Завтра национальная команда сыграет с хорватами в 14 финала Чемпионата мира, а сегодня в областной столице состоится концерт в поддержку подопечных Станислава Черчесова. Он пройдет у подножия склона площади Славы, на территории амфитеатра (Волжский проспект, у «сухих» фонтанов).

В программе примут участие оркестр Культурного центра регионального управления полиции, самарский муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив «Лаборатория музыки».

Со сцены прозвучат музыкальные произведения российской и зарубежной эстрады, в том числе, песни шведского квартета Abba и британской рок-группы The Beatles, а также наша родная «Калинка-малинка» – один из музыкальных символов России. Начало концерта в 19-00, приглашаются все желающие.