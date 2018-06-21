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21 июня 2018
09:30:16

В Самаре работает бюро находок для болельщиков ЧМ

Как рассказал руководитель проекта транспортного обеспечения самарской дирекции по подготовке и проведению мундилая Андрей Спиридонов, чаще всего вещи теряют в общественном транспорте, причем самые беспечные - мужчины. Так, накануне своего владельца нашел свитер, который оставили в одном из шаттлов.

Фото: правительство СО

«Я ехал из аэропорта и забыл его, - рассказывает австралиец Адам, который приехал в Самару из Сиднея. - Очень своевременная находка. Сейчас здесь холоднее, чем в Австралии. Спасибо большое».  «Находим вещи мы быстро. У нас есть онлайн-связь со всеми водителями, и при необходимости мы даем команду на поиск той или иной вещи. Находят ее в считанные минуты», - рассказал Андрей Спиридонов.

На Фестивале болельщиков FIFA, который ежедневно посещают тысячи человек, без потерь также не обходится. Ежедневно в бюро находок приносят по 10-12 вещей, ключи, кстати, самые «популярные» среди «потеряшек». «Из необычного, например, потерянный кем-то учебник", - рассказали сотрудники бюро.




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