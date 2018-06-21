Как рассказал руководитель проекта транспортного обеспечения самарской дирекции по подготовке и проведению мундилая Андрей Спиридонов, чаще всего вещи теряют в общественном транспорте, причем самые беспечные - мужчины. Так, накануне своего владельца нашел свитер, который оставили в одном из шаттлов.
Фото: правительство СО
«Я ехал из аэропорта и забыл его, - рассказывает австралиец Адам, который приехал в Самару из Сиднея. - Очень своевременная находка. Сейчас здесь холоднее, чем в Австралии. Спасибо большое». «Находим вещи мы быстро. У нас есть онлайн-связь со всеми водителями, и при необходимости мы даем команду на поиск той или иной вещи. Находят ее в считанные минуты», - рассказал Андрей Спиридонов.
На Фестивале болельщиков FIFA, который ежедневно посещают тысячи человек, без потерь также не обходится. Ежедневно в бюро находок приносят по 10-12 вещей, ключи, кстати, самые «популярные» среди «потеряшек». «Из необычного, например, потерянный кем-то учебник", - рассказали сотрудники бюро.
Ожидается, что новинку покажут на Московском автосалоне
По мнению представителей ведомства, такие меры будут способствовать «деалкоголизации населения»
Для парогенераторов и других альтернатив курению отдельного закона не будет
Мясо без документов инспекторы регионального Россельхознадзора обнаружили у жителя Кинельского района во время рейда
Они выявили на сайте госзакупок заявку...
Он состоится сегодня в 19.00 в тольяттинской филармонии
Об этом сообщили в региональном минлесхозе.