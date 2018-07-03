Такие делают врачи всего пяти клиник нашей страны. Как рассказали в региональном Минздраве, это поясничная артропластика при рецидивной грыже диска, во время которой пациенту устанавливают искусственный диск. В Самарской городской клинической больнице №1 им. Пирогова впервые в России эту операцию выполнили в прошлом году.

Заведующий нейрохирургическим отделением, главный вертебролог Самарской области Сергей Сергеев пояснил: особенность операции в том, что она проводится через передний отдел позвоночника, то есть со стороны брюшной полости, а не со спины. Он добавил, что уже на следующий день после вмешательства хирургов пациент встает и ходит, а в дальнейшем не испытывает никаких неудобств, живет без боли в спине и в ногах.

В рамках высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС такие операции для пациента бесплатны, отметили в Минздраве.

Фото: samregion.ru