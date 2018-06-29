Как сообщает портал «МБХ медиа», в гайд-парке, где не требуется согласования для проведения акций, собрались порядка 80 человек, к которым по ходу акции стали присоединяться гулявшие в сквере люди. Митингующие высказывались о недопустимости повышения пенсионного возраста в стране и критиковали политику властей в отношении собственного народа.

Также они осудили грядущее 1 июля повышение тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию в Самарской области. Кроме того, протестующие заявили, несмотря на официальный отказ властей согласовать митинг против повышения пенсионного возраста 7 июля, его необходимо провести, сделав максимально массовым.

Несмотря на мирный характер акции, полиция все-таки задержала троих участников за плакаты «Я против повышения пенсионного возраста». Правозащитники пытались объяснить полиции, что согласований для акции в сквере не требуется, однако те не вняли таким доводам.

«Могут и закрыть за административку на 15 суток перед митингом 7 июля. От полиции во время ЧМ можно ждать любой жесткости», — поделилась правозащитница Наталья Баранова.

14 июня пенсионную реформу одобрили в правительстве. Повышение пенсионного возраста для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году. Реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин — 63 лет.