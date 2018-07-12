Как заявили в региональном управлении МВД, официальных заявлений о пропаже иностранцев не поступало. Между тем, в соцсетях появились сообщения родственников и друзей некоего Дугласа Моретона о том, что на ЧМ в России с ним утеряна связь, а в последний раз его видели в Самаре.
Он прилетел на матч Англия-Швеция, затем должен был отправиться в Москву, но с тех пор о нем ничего неизвестно. Информацию, размещенную в интернете, в данный момент полиция губернии проверяет.
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