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31 июля 2018
09:36:15

В Самаре поставят памятник песне

Скульптурная композиция появится на набережной и будет посвящена хиту ВИА «Синяя птица» «Там, где клен шумит», который был впервые исполнен в Куйбышеве. Медный клен с синей птицей сделан на средства спонсоров и уже пару лет ждал своего «звездного часа». Решение об установке памятника поддержал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В конце 1975 года ВИА «Синяя птица» выпустила свою первую пластинку, куда вошла и песня «Клён» в исполнении Сергея Дроздова, а 22 февраля 1976 года в Тольятти состоялся первый афишный концерт коллектива, этот день обычно и считают днём рождения группы.

Источник НСН




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