Она появится сегодня на площади Куйбышева в фан-зоне, у одного из входов. На полотне размером 3х2 метра гости смогут оставить свой «след» - отпечаток ладони и подпись на память.

В церемонии открытия примут участие глава Самарской области Дмитрий Азаров и Герой России, летчик-космонавт, Посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко.

После мундиаля «Fan Wall» займет свое место среди экспонатов музея футбола на стадионе «Самара Арена».