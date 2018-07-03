Она появится сегодня на площади Куйбышева в фан-зоне, у одного из входов. На полотне размером 3х2 метра гости смогут оставить свой «след» - отпечаток ладони и подпись на память.
В церемонии открытия примут участие глава Самарской области Дмитрий Азаров и Герой России, летчик-космонавт, Посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко.
После мундиаля «Fan Wall» займет свое место среди экспонатов музея футбола на стадионе «Самара Арена».
Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства администрации Вадим Ерин
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