Рано утром по пути на работу старший специалист группы медицинского обеспечения Наталья Билева обнаружила молодого человека, лежавшего на асфальте. Опытный медик, она мгновенно оценила состояние пострадавшего и сразу поставила диагноз – травматическая кома. Наталья вызвала скорую, и пока медики ехали, оказала парню первую помощь.

«У меня с собой не было необходимых препаратов, поэтому единственное, что я могла сделать - определить проходимость верхних дыхательных путей: нет ли там препятствий, придать телу пострадавшего положение, удобное для транспортировки и вызвать «скорую помощь»», – рассказала Наталья Александровна.

Прибывшая бригада врачей подтвердила диагноз и доставила пациента в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Руководство Росгвардии рассматривает вопрос о поощрении своего офицера.

Фото: Росгвардия