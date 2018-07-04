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04 июля 2018
10:29:56

В Самаре офицер Росгвардии оказала помощь мужчине без сознания

Рано утром по пути на работу старший специалист группы медицинского обеспечения Наталья Билева обнаружила молодого человека, лежавшего на асфальте. Опытный медик, она мгновенно оценила состояние пострадавшего и сразу поставила диагноз – травматическая кома. Наталья вызвала скорую, и пока медики ехали, оказала парню первую помощь.

«У меня с собой не было необходимых препаратов, поэтому единственное, что я могла сделать - определить проходимость верхних дыхательных путей: нет ли там препятствий, придать телу пострадавшего положение, удобное для транспортировки и вызвать «скорую помощь»», – рассказала Наталья Александровна.

Прибывшая бригада врачей подтвердила диагноз и доставила пациента в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Руководство Росгвардии рассматривает вопрос о поощрении своего офицера.

Фото: Росгвардия




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