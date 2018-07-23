Конструкцию с надписью «Здесь живёт должник» устанавливали коммунальщики, которые добивались погашения долгов за ЖКХ. За три месяца пирамида побывала на 17 адресах, и с последнего она исчезла.

Впрочем, в компании «Самарские коммунальные системы» довольно быстро изготовили новую, после чего заявили, что «пирамид хватит на всех должников».

В начале июля Национальное бюро кредитных историй опубликовало данные, согласно которым граждане России задолжали за услуги ЖКХ 1 млрд 350 млн рублей. По оценке аналитиков, средняя сумма долга составляет около 46 тысяч рублей.