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23 июля 2018
10:14:17

В Самаре неизвестные украли трёхтонную «пирамиду позора»

Конструкцию с надписью «Здесь живёт должник» устанавливали коммунальщики, которые добивались погашения долгов за ЖКХ. За три месяца пирамида побывала на 17 адресах, и с последнего она исчезла.

Впрочем, в компании «Самарские коммунальные системы» довольно быстро изготовили  новую, после чего заявили, что «пирамид хватит на всех должников».

В начале июля Национальное бюро кредитных историй опубликовало данные, согласно которым граждане России задолжали за услуги ЖКХ 1 млрд 350 млн рублей. По оценке аналитиков, средняя сумма долга составляет около 46 тысяч рублей.




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