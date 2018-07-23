18+
Конструкцию с надписью «Здесь живёт должник» устанавливали коммунальщики, которые добивались погашения долгов за ЖКХ. За три месяца пирамида побывала на 17 адресах, и с последнего она исчезла.
Впрочем, в компании «Самарские коммунальные системы» довольно быстро изготовили новую, после чего заявили, что «пирамид хватит на всех должников».
В начале июля Национальное бюро кредитных историй опубликовало данные, согласно которым граждане России задолжали за услуги ЖКХ 1 млрд 350 млн рублей. По оценке аналитиков, средняя сумма долга составляет около 46 тысяч рублей.
Это online-прием сообщений о проблемах с водоснабжением
Запущена программа реакции местных властей на выражение общественного недовольства
В сызранской городской больнице № 2 скончалась 1,5-месячная девочка
С сегодняшнего дня GM-АВТОВАЗ запускает программу обновления автопарка
Наступившая неделя будет жаркой
Он пройдет на территории парка истории и техники им.Сахарова 25 августа
ЧП произошло в минувшую субботу в Советском районе города