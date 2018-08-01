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Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Как сообщала ранее наша радиостанция, 15 мая 21-летняя мать собралась купать своего 10-месячного сына, усадив его в ванну в детском стуле.
Женщина включила воду, не закрывая сливного отверстия, и вышла, оставив малыша одного. Примерно через 20 минут отец обнаружил сына в наполненной водой ванне без признаков жизни.
Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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