Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Как сообщала ранее наша радиостанция, 15 мая 21-летняя мать собралась купать своего 10-месячного сына, усадив его в ванну в детском стуле.

Женщина включила воду, не закрывая сливного отверстия, и вышла, оставив малыша одного. Примерно через 20 минут отец обнаружил сына в наполненной водой ванне без признаков жизни.

Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого собрана достаточная доказательственная база. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.