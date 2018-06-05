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05 июня 2018
10:20:22

В Самаре начали действовать повышенные меры безопасности в связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу

В частности, они предусматривают особый порядок регистрации граждан РФ по месту пребывания и жительства на территории города. Ее необходимо осуществить в течение 3 дней после приезда в город. Для этого нужно обратиться в соответствующее подразделение по вопросам миграции Управления МВД.

Кроме того, вплоть до 17 июля в столицу губернии закрыт въезд для автобусов, не имеющих спецразрешения.  Этот запрет не касается транспорта, который осуществляет  муниципальные и межмуниципальные перевозки пассажиров.

Такие автобусы смогут попасть в областной центр через два контрольных пункта - на Южном и Московском шоссе. Меры приняты в соответствии с Указом Президента.




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