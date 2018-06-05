В частности, они предусматривают особый порядок регистрации граждан РФ по месту пребывания и жительства на территории города. Ее необходимо осуществить в течение 3 дней после приезда в город. Для этого нужно обратиться в соответствующее подразделение по вопросам миграции Управления МВД.

Кроме того, вплоть до 17 июля в столицу губернии закрыт въезд для автобусов, не имеющих спецразрешения. Этот запрет не касается транспорта, который осуществляет муниципальные и межмуниципальные перевозки пассажиров.

Такие автобусы смогут попасть в областной центр через два контрольных пункта - на Южном и Московском шоссе. Меры приняты в соответствии с Указом Президента.