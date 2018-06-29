Среди них торговые центры, станции метро и даже больница. Сотрудники полиции провели необходимые проверочные мероприятия, опасных предметов не обнаружили, вызовы квалифицировались как ложные.
В настоящее время все объекты работают в штатном режиме. Проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к ложным сообщениям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
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