Среди них торговые центры, станции метро и даже больница. Сотрудники полиции провели необходимые проверочные мероприятия, опасных предметов не обнаружили, вызовы квалифицировались как ложные.

В настоящее время все объекты работают в штатном режиме. Проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к ложным сообщениям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.