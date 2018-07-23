ЧП произошло в минувшую субботу в Советском районе города. Накануне вечером девочка отправилась на прогулку под присмотром брата, но в какой-то момент пропала из виду. Всю ночь ее искали, в том числе, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

А наутро тело ребенка было обнаружено с признаками насильственной смерти. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы родителей и очевидцев преступления.

Расследование обстоятельств смерти девочки продолжается. Возбуждено уголовное дело.