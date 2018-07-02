Портмоне обнаружили сотрудники полиции во время несения службы на железнодорожном вокзале. Изучив находку, правоохранители установили владельца. Оказалось, что буквально через 15 минут поезд «Самара - Москва», билет на который приобрел мужчина, отбывает, полицейские направились к нужному вагону. А владелец портмоне уже бежал навстречу.
Ему вручили потерянную вещь, и, торопясь на поезд, он успел только проверить документы и пересчитать деньги – все было на месте. Благодарил сотрудников полиции турист уже из окна отъезжающего состава. Он кричал слова признательности на своем языке и махал рукой полицейским, благодаря оперативным действиям которых он попадет на долгожданный матч.
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