По данным администрации областного центра, за день в музее побывали свыше 700 человек, 95% из них испаноговорящие.
Не исключено, что и этот рекорд будет побит. На следующей неделе в Самаре ждут тысячи фанатов из Бразилии и Мексики – 2 июля сборные этих стран сыграют на «Космос Арене» матч 1/8 финала мундиаля.
Музей работает с 9 утра до 7 вечера. Экскурсии проводятся на русском, английском и испанском языках.
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