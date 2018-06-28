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28 июня 2018
11:52:58

В Самаре была зафиксирована рекордная посещаемость бункера Сталина

По данным администрации областного центра, за день в музее побывали свыше 700 человек, 95% из них испаноговорящие.

Не исключено, что и этот рекорд будет побит. На следующей неделе в Самаре ждут тысячи фанатов из Бразилии  и Мексики – 2 июля сборные этих стран сыграют на «Космос Арене» матч 1/8 финала мундиаля. 

Музей работает с 9 утра до 7 вечера. Экскурсии проводятся на русском, английском и испанском языках.




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