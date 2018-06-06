Минобороны учредит ведомственный знак отличия «Воин-спортсмен». Поручение о его введении дано правительством страны в 2012 году. Но внутриведомственные согласования продлились более шести лет. Получение награды даст солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам преимущества при назначении на вышестоящие должности.

Подготовка приказа об учреждении новой награды уже начата, рассказали "Известиям" в Минобороны. Все необходимые документы должны быть подписаны в августе 2018 года. Специалисты министерства разрабатывают дизайн нагрудных знаков, уточняют требования к кандидатам на их получение.