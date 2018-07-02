Комиссия Совета Федерации одобрила концепцию системы контроля по специальным кодам IMEI. Привезенные из-за границы устройства нужно будет регистрировать, а те, что в базе отсутствуют, или находятся в черном списке, операторы обслуживать не будут, пишут «Ведомости». Регистрировать устройства начнут и компании-импортеры.
Эту процедуру также можно будет пройти в салонах связи или при помощи специального портала, следует из документа. Там говорится, что до 40% мобильных телефонов в Россию ввозят нелегально или занизив таможенную стоимость.
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