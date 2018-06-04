Они будут приподняты над проезжей частью на десять сантиметров. Как пишет газета "Известия" такие «зебры» могут появиться рядом с подъездами и детскими площадками для безопасности пешеходов.
По мнению разработчиков, конструкция заставит водителей тормозить перед переходом, как перед лежачим полицейским. Проект пока находится на стадии разработки и по плану будет готов к концу года. Его утверждение ожидается в 2019.
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