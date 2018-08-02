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02 августа 2018
11:43:51

В России появится железнодорожный лоукостер

 Федеральная пассажирская компания выделит в отдельный суперэконом класс старые вагоны, не оборудованные биотуалетами и кондиционерами. Здесь не будет никаких сервисов, зато пассажирам сделают уникальное ценовое предложение.

В перспективе ФПК планирует разделение всех составов на три типа: традиционный и ночной поезд, а также дневной экспресс. Первые два типа подразумевают длительную поездку с возможностью полноценного сна. К дневным поездам отнесут те, чей маршрут занимает до шести часов. В поездах всех типов появятся три класса: бизнес, комфорт и эконом.

Кроме того, ФПК планирует значительное обновление подвижного состава. Среди прочего, до 2025 года будет закуплено около тысячи 2-этажных вагонов.

 

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 2 АВГУСТА С 18 ДО 19  ЧАСОВ

 




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