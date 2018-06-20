Госдума одобрила инициативу правительства о повышении госпошлины на документы нового поколения, оснащённые электрочипом. В середине следующего месяца, после вступления закона в силу, при оформлении загранпаспорта придётся заплатить 5 тысяч рублей.

Оформления документа для ребёнка обойдётся в два раза дороже, нежели сейчас – 3 тысячи вместо полутора, так же, как и получение нового водительского удостоверения. Подчёркивается, что нововведение коснётся как выдачи новых документов, так и замены старых, пришедших в негодность либо утерянных.

Правительство аргументировало инициативу повышения госпошлины необходимостью компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры, созданной для внедрения документов нового поколения.