Госдума одобрила инициативу правительства о повышении госпошлины на документы нового поколения, оснащённые электрочипом. В середине следующего месяца, после вступления закона в силу, при оформлении загранпаспорта придётся заплатить 5 тысяч рублей.
Оформления документа для ребёнка обойдётся в два раза дороже, нежели сейчас – 3 тысячи вместо полутора, так же, как и получение нового водительского удостоверения. Подчёркивается, что нововведение коснётся как выдачи новых документов, так и замены старых, пришедших в негодность либо утерянных.
Правительство аргументировало инициативу повышения госпошлины необходимостью компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры, созданной для внедрения документов нового поколения.
Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова
Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online.
Об этом сообщил глава регионального минтранса региона Иван Пивкин
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