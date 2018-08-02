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Дата установлена как профессиональный праздник десантников указом президента России в 2006 году. Во всех российских городах пройдут показательные выступления голубых беретов и праздничные программы.
Есть у этого праздника одна особенность, о которой в конце июня высказался замкомандующего ВДВ по работе с личным составом.
Генерал-майор Виктор Купчишин, которого цитирует РБК, назвал «неприемлемым» купание бывших десантников в фонтанах. По его словам, командование войск не поддерживает этого, и подобной традиции в ВДВ нет.
ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 2 АВГУСТА С 12 ДО 13 ЧАСОВ
Судебные приставы Читы рассказали, что к ним обратилась женщина...
В пятницу, 10 августа, в 19:00 на сцене №2 состоится долгожданный концерт-презентация памятного альбома
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Поволжуправтодор»
Они способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере города
Об этом сообщает источник в полиции региона
Он будет представлен на научно-техническом фестивале «Эковолна»
Подписано соглашение с компанией ООО "ЕВРО МАФ",