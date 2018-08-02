Дата установлена как профессиональный праздник десантников указом президента России в 2006 году. Во всех российских городах пройдут показательные выступления голубых беретов и праздничные программы.

Есть у этого праздника одна особенность, о которой в конце июня высказался замкомандующего ВДВ по работе с личным составом.

Генерал-майор Виктор Купчишин, которого цитирует РБК, назвал «неприемлемым» купание бывших десантников в фонтанах. По его словам, командование войск не поддерживает этого, и подобной традиции в ВДВ нет.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 2 АВГУСТА С 12 ДО 13 ЧАСОВ