На совещании президента Владимира Путина с правительственными чиновниками и застройщиками обсуждался закон о долевом строительстве. Как пишут «Ведомости», девелоперы пытались добиться смягчения требований, а «получилось наоборот»: недостроенное жилье с 2020 года могут запретить продавать вовсе.

Позиция президента — «уходить от долевого строительства». Закон предусматривает отказ от него с 1 июля 2019 года, но, как утверждает собеседник издания, Путин потребовал сделать это раньше, «чуть ли не в нынешнем году».

Поправки в закон о долевом строительстве были приняты в 2017 году. С 1 июля 2019 года застройщики смогут получать деньги за проданное жилье лишь после сдачи квартиры покупателям. Если жилье приобретают на этапе строительства, деньги должны храниться в банках на специальных счетах, к которым не имеют доступа ни покупатель, ни продавец.

В случае отзыва лицензии у банка фонд страхования вкладов может вернуть покупателям до 10 млн рублей. Строительство девелоперы обязаны финансировать из своих средств или брать кредит.