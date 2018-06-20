Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных пособий по 11 предметам общеобразовательной школы к декабрю 2020 года. Об этом говорится в рабочей версии проекта «Цифровая школа».

Согласно документу, у учеников появятся цифровые устройства персонального доступа. Кроме того, это позволит им присутствовать на уроке из дома при нетяжелом заболевании. Проект был подготовлен в Минобрнауки в конце марта этого года. Его бюджет предположительно составит более 507 млрд рублей.