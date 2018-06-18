Федеральная таможенная служба направила такую инициативу в Минфин. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников, эта мера позволит пополнять бюджет страны на 25 миллиардов рублей в год и сделает конкурентоспособной российскую интернет-торговлю.
Сейчас в России не взимается денежный сбор за посылки, стоимостью менее тысячи евро в месяц и весом до 31 килограмма. Если сумма больше, то размер пошлины составляет 30 процентов, но не менее четырех евро за килограмм.
Праздник готовят сейчас в 69 муниципальных образовательных учреждениях.
Самолет авиакомпании «Россия» с футболистами на борту должен приземлиться в аэропорту Курумоч в 15-05
На днях 3 тысячи буклетов с аппетитными маршрутами привезли из типографии заказчику
Накануне Джанни Инфантино побывал на «Самара Арене» в качестве зрителя
ЧП произошло на Обводной дороге между Васильевкой и улицей Новозаводской
ДТП произошло накануне на трассе «Самара - Уфа»
Первыми в Нижнем Новгороде выйдут на поле сборные Швеции и Южной Кореи