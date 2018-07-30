18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
30 июля 2018
08:51:58

В России до 2020 года продлили программу льготного автокредитования

 Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Общий объем финансирования программы составляет 15 млрд рублей. Как отмечается в пояснительной записке, решения нацелены на реализацию около 45 тысяч машин.

«Это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей», - уточняется в документе. Программа льготного автокредитования действует с 2015 года.

В мае Минпромторг сообщил о завершении программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в связи с достижением целевых показателей – за четыре месяца на льготных условиях было продано почти 86 тыс. машин.

Источник Известия




Последние новости Тольятти

30 июля
11:37
В Самарской области мотоцикл наехал на молодую женщину, загоравшую на берегу

Водитель скрылся

30 июля
11:32
В Тольятти появится архитектурно-ландшафтная композиция «Звёзды космоса»

Она станет частью реализации социально значимого проекта: «Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти»

30 июля
10:30
«Ночной патруль Тольятти» помог полиции задержать неадекватного водителя

Мужчина вызвал подозрения активистов, когда ехал по Южному шоссе (видео)

30 июля
10:16
Тольяттинский военно-патриотический клуб «ЭПРОН» отправился в очередную экспедицию

В 2017 году на Крымском побережье члены клуба обследовали обломки неизвестного парохода

30 июля
10:07
Тольяттинцев приглашают на первый фестиваль «Доступный мотокросс»

Масштабный проект планируют реализовать на 879-м км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе

30 июля
9:40
Тольяттинский Портпоселок на пару дней оставят без воды

{олодное водоснабжение будет отсутствовать 31 июля и 1 августа

30 июля
9:10
В Самарской области автомобиль врезался в дерево и вспыхнул

Водитель погиб.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+