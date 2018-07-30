Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Общий объем финансирования программы составляет 15 млрд рублей. Как отмечается в пояснительной записке, решения нацелены на реализацию около 45 тысяч машин.

«Это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей», - уточняется в документе. Программа льготного автокредитования действует с 2015 года.

В мае Минпромторг сообщил о завершении программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в связи с достижением целевых показателей – за четыре месяца на льготных условиях было продано почти 86 тыс. машин.