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Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Общий объем финансирования программы составляет 15 млрд рублей. Как отмечается в пояснительной записке, решения нацелены на реализацию около 45 тысяч машин.
«Это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей», - уточняется в документе. Программа льготного автокредитования действует с 2015 года.
В мае Минпромторг сообщил о завершении программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в связи с достижением целевых показателей – за четыре месяца на льготных условиях было продано почти 86 тыс. машин.
Источник Известия
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