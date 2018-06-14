Мужчин обнаружили в автомобиле «Лада Гранта» вечером 11 июня на трассе в Борском районе, в кювете. Как пояснили «КП-Самара » в УГИБДД, 45-летний мужчина, находившийся за рулем, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Автомобиль перевернулся.

И это стало причиной смерти всех троих, находившихся в салоне. Причем, когда на место прибыли экстренные службы, один из них - 41-летний житель поселка Новоборский – был еще жив. Он умер в больнице. Сейчас по факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.