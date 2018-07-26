Режиссёр Фёдор Бондарчук готовится рассказать о второй встрече землян с пришельцами. Как стало известно, фильм рассажет о том, что случилось через три года после событий в Чертаново, когда военные сбили инопланетный корабль-разведчик. Этот эпизод навсегда изменил не только судьбу девушки из столичного жилого района, но и всего человечества.

Ориентировочно, «Притяжение-2» выйдет в широкий прокат в конце 2019 года. Главные герои останутся теми же, а вот враг немного изменится. Картина «Притяжение», вышедшая на экраны в январе 2017 года, рассказывает о первой встрече людей и инопланетян. Фильм стал одним из самых кассовых в истории российского кинематографа, заработав свыше одного миллиарда рублей и получив международный прокат в восьми десятках стран.