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06 июня 2018
10:34:00

В поддержку сборной России стартовал флешмоб «Усы надежды»

Его объявил Иван Ургант - ведущий передачи «Вечерний Ургант». «Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас всё: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!

Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Вперёд, Россия!» — сообщается на официальной странице передачи в «Инстаграме».

Источник Чемпионат




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