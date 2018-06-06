Его объявил Иван Ургант - ведущий передачи «Вечерний Ургант». «Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас всё: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!
Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Вперёд, Россия!» — сообщается на официальной странице передачи в «Инстаграме».
Источник Чемпионат
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