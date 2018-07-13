Индивидуальный предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В мае мужчина прибыл в город Белинский, где установил зоопарк и комплекс аттракционов, в том числе надувной батут. При установке батута, в которой лично участвовал подсудимый, были допущены нарушения, и позже пострадал 7-летний мальчик.

Когда он прыгал, один из металлических стержней батута был вырван из земли, ребенок упал, полуив перелом ноги, ссадины и гематомы лица. Было возбуждено уголовное дело. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.