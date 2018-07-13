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Как сообщили в пресс-службе правительства, ТГУ и Поволжский государственный университет сервиса принимали участие во всероссийском конкурсе. Всего было подано 2523 заявки от 380 вузов страны. Над оценкой каждого проекта работали по 3 федеральных эксперта.
Экспертиза проходила в режиме онлайн и была организована на платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России». Размер грантового фонда в 2018 году составил 4,5 млрд. рублей, из них почти 23,5 миллиона отправятся в Самарскую область. Помимо вузов Тольятти, деньги получат еще 6 высших учебных заведений Самары.
Завтра вечером в центре областной столицы воцарится атмосфера шумного праздника и веселья.
В России вступают в силу изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции».
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